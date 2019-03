Tentano di rapinare raider, lui scaglia la bici e fugge

Lo hanno bloccato in mezzo alla strada e poi minacciato con un grosso bastone sulla cui sommità era posto un chiodo. A sporgere la denuncia un italiano 29enne che ha raccontato ai Carabinieri della tentata rapina avvenuta ieri, alle ore 12.30, in via Rozzano, zona Gratosoglio. La vittima, rider di Deliveroo, per fuggire dai 4 aggressori che volevano farsi consegnare cellulare e portafoglio ha lanciato contro di loro la bicicletta e poi è scappato. I militari dei Carabinieri indagano sulla vicenda. (MiaNews)