La Prefettura di Milano fa sapere in una nota che “per evidenti e gravi ragioni di ordine e sicurezza pubblica non sarà consentita alcuna iniziativa in luogo pubblico che abbia carattere commemorativo o rievocativo”, in relazione ad una manifestazione in programma il 23 marzo, in coincidenza con il centenario della fondazione dei “fasci di combattimento”. Al momento, si legge nella nota, “non è stato presentato alcun preavviso di manifestazione per il 23 marzo”