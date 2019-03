Pisapia, disponibile a essere in lista aperta alle Europee

“Se sarà necessario e potrò essere utile sono fin da ora disponibile ad essere anche in una lista purché sia una lista aperta e capace di unire inclusione innovazione e internazionalizzazione, capace di dare quella svolta che è necessaria per il nostro Paese”: così Giuliano Pisapia a margine della cerimonia al Giardino dei Giusti riguardo ad una sua presenza per le prossime elezioni europee. In ogni caso, ha precisato l’ex sindaco “Non so se da protagonista ma sicuramente da persona che si impegna ci sarò, sono lezioni importanti per il futuro dell’intero Paese e dell’intera Europa”.

MiaNews