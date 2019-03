Uccisa a Manchester, oggi l’interrogatorio di uno dei due fermati

Uno dei due fermati per la morte di Lala Kamara, 26enne di origini senegalesi ma cittadina italiana, uccisa a Manchester sabato sera, comparirà oggi davanti ai giudici inglesi. Si tratta di Mustapha Dia, senegalese, che compirà 22 anni ad agosto e che è accusato di omicidio. “Lala è stata uccisa per soldi” racconta il padre della vittima che si trova a Manchester. Il resto della famgilia è rimasta invece a Calcinato, in provincia di Brescia. “E’ stata strangolata”, ha aggiunto l’uomo in base a quanto gli ha riferito la polizia. I due fermati conoscevano la giovane, frequentavano la casa dove abitava e uno sarebbe un parente di una coinquilina di Lala.