Teatro, debutta al Filodrammatici “Senza Glutine”

Il 19 marzo debutta presso il Teatro Filodrammatici, in prima milanese, Senza glutine, il nuovo spettacolo del giovane attore e autore Giuseppe Tantillo. Una commedia dissacrante che esplora gli eterni meandri dei drammi di coppia da un’inedita prospettiva gastrointestinale. Lo humor tagliente, alla Woody Allen, che non teme un linguaggio esplicito e dissacrante, getta uno sguardo catartico sulle ossessioni della nostra civiltà: l’alimentazione e l’amore.

Fran (Giuseppe Tantillo), ci mette a parte di una bizzarra quanto verosimile teoria: il nostro umore è influenzato dalla flora batterica che si trova dentro il nostro organismo. Ciò significa non solo che l’intestino potrebbe alterare le nostre funzioni cerebrali ma che persino l’innamoramento risentirebbe di questo instabilissimo equilibrio. E dunque «il segreto di un rapporto duraturo è da ricercare nel mantenimento di una dieta comune il più a lungo tempo possibile». La sua fidanzata, Lisa (Valentina Carli), non ha un progetto chiarissimo da portare avanti, quasi fosse un piano aziendale: fare un figlio entro l’anno e partorirlo a Parigi, così da rendere più esotica la sua carta d’identità. I due stanno assieme da 5 anni e ne hanno 30: lei vuole diventare madre, lui scrittore. I due giovani si frequentano con una coppia di cinquantenni, Paolo e Felicia (Vincenzo De Michele, Orsetta De Rossi), la cui crisi è talmente inveterata da essere scaturita in una sorta di complicità, di leggerezza. Due coppie in crisi e il tentativo di un salvataggio attraverso l’idea di una dieta comune: senza glutine.

Dal 19 al 24 marzo 2019-Teatro Filodrammatici di Milano

Senza glutine

di Giuseppe Tantillo | regia Giuseppe Tantillo, Daniele Muratore

con Valentina Carli, Vincenzo De Michele, Orsetta De Rossi, Giuseppe Tantillo

scenografia Francesco Ghisu | costumi Alessandro Lai | disegno luci Daria Grispino

produzione Argot Produzioni

ORARI DI RAPPRESENTAZIONE: martedì, giovedì e sabato ore 21.00 | mercoledì e venerdì ore 19.30 | domenica ore 16,00

BIGLIETTI: Intero: 22.00 euro | ridotto convenzionati: 18.00 euro | ridotto under 30: 16 euro | ridotto over 65 e under 18: 11 euro | online con prezzo dinamico: da 11 euro