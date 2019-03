Tav, Fontana: se utile faremo il referendum ma non con le europee

“Per il 26 maggio sicuramente non facciamo in tempo, noi abbiamo dei tempi che devono essere rispettati ma se il referendum dovesse essere utile per dare spallata finale lo faremo però il 26 lo escludo.” Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine dell’inaugurazione di MADE expo, la Fiera Internazionale dell’Architettura e delle Costruzioni, in merito alla possibilità che anche in Lombardia possa essere indetta una consultazione per l’Alta Velocità come ha chiesto il presidente delle Regione Piemonte Sergio Chiamparino per il prossimo 26 maggio in accoppiata con le elezioni Europee. Fontana ha poi aggiunto che “sono convinto che alla fine la risoluzione del problema della Tav sarà positiva.” (MiaNews)