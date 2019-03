Concentrazioni di Pm10 ampiamente sotto la soglia di guardia di 50 mg/mc ieri a Milano, complici anche le condizioni meteo e il vento degli ultimi giorni. Le centraline Arpa hanno infatti rilevato valori pari a 9 mg/mc in viale Marche, 13 mg/mc a Città Studi, 17 mg/mc in via Senato, 11 mg/mc al Verziere e, nell’area metropolitana 10 mg/mc a Pioltello. Valori decisamente al di sotto della soglia di allarme di 50 microgrammi al metro cubo.