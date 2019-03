Macabra scoperta in un palazzo di via Taormina a Milano; la polizia ha scoperto i corpi senza vita di due anziani, una donna di 76 anni e il compagno tedesco di 82. E’ stato il custode a chiamare gli agenti perché dall’appartamento usciva cattivo odore. Impossibile al momento stabilire la data del decesso. Sui cadaveri non ci sarebbero segni di violenza. Al momento non si esclude nessuna ipotesi tra le quali quella dell’omicidio suicidio.