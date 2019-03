In Lombardia un solo bimbo non vaccinato

Al termine della scadenza per presentare i certificati dei vaccini, in Lombardia c’è stato un caso di allontanamento di un alunno da una scuola dell’infanzia in provincia di Milano: si tratta di un bambino di 5 anni che non avendo nessuna copertura vaccinale non è stato ammesso in aula, alla scuola di infanzia Carlo Collodi dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Gorgonzola, in provincia di Milano. L’Ats ha riferito che si tratta dell’unico caso di allontanamento nella Città Metropolitana e della Lombardia.