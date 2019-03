Nuova brusca frenata in metropolitana

Nuova brusca frenata su un treno della metropolitana di Milano. Questa volta il convoglio si è bloccato alla fermata di Cassina de’ Pecchi, lungo la linea 2. I contusi sono due. E’ successo ieri pomeriggio. L’ultimo analogo incidente, in ordine di tempo, risale a sabato scorso quando un treno della linea 1 ha inchiodato alla fermata di Cadorna,, con un bilancio c 9 passeggeri finiti in ospedale, nessuno in gravi condizioni. Ieri l‘Atm ha fatto sapere che il “temporaneo malfunzionamento” della strumentazione “ha individuato erroneamente un semaforo rosso” e, quindi, quando la velocità era di circa di 25 chilometri all’ora, il treno si è bruscamente arrestato. La circolazione non è stata sospesa.