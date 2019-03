Jack Savoretti presenta il nuovo album “Singing To Strangers” [Foto Gallery]

Esce il 15 marzo “Singing To Strangers” il nuovo album dell’artista anglo-italiano interamente registrato nel nostro Paese. Jack Savoretti lo ha presentato a Milano con un breve show-case rispondendo poi alle domande dei giornalisti. Si tratta di 11 brani inediti con una collaborazione speciale con Bob Dylan che ha scritto il testo di “Touchy Situation”. Il “disco”, prodotto da Cam Blackwood, è stato interamente registrato a Roma la scorsa estate. “Singing To Strangers” è una album che viene alla luce da una nuova consapevolezza dello stesso artista, un passaggio alla maturità che trova spazio in sonorità vintage.

“E’ la prima volta nella mia carriera in cui ho avuto un’idea chiarissima del disco che volevo realizzare. – Dichiara Savoretti- Negli altri album scrivevo e mettevo insieme, si solito creavo 40/50 canzoni e poi sceglievo, invece, questi brani, li ho scritti appositamente per questo disco.” Il disco sarà disponibile anche in una versione deluxe con 15 tracce tra cui la cover di “Vedrai Vedrai” di Luigi Tenco. Uletriore omaggio all’Italia nel video di “What More Can I Do?”, girato a Roma con la partecipazione straordinaria di Alessandra Mastronardi. Da aprile Savoretti sarà anche in tourche farà tappa in Italia con tre date, in modo particoalre il 17 aprile sarà al Fabrique di Milano (il 16 a Padova e il 18 a Roma). Il tour toccherà poi Olanda, Germania,Svizzera, Polonia, Inghilterra e Irlanda per concludersi il 31 maggio alla Wembley arena di Londra.