Huawei inaugura la sede milanese al Lorenteggio

E’ stata inaugurata al Lorenteggio Village la nuova sede milanese di Huawei. Al taglio del nastro con il vice presiedente di Huawei Europa, Abraham Liu e al Ceo di Huawei Italia, Thomas Miao, sono intervenuti anche il sindaco Giuseppe Sala, il sottosegretario alla Presidenza della Regione, Alan Rizzi e il console generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano Song Xuefeng. L’inaugurazione dei nuovi uffici avviene nel 15esimo anno di presenza dell’azienda in Italia. “L’apertura di una nuova sede risponde non solo alle esigenze di crescita dell’azienda che oggi impiega oltre 800 persone, di cui l’85% ‘local’, ma alla volontà di aprire le porte a operatori e aziende pubbliche e private per conoscere e toccare con mano le innovazioni e le soluzioni ICT con cui ci proponiamo di continuare a contribuire alla digitalizzazione del Paese”, ha dichiarato Thomas Miao. “Siamo uno dei maggiori investitori esteri in Italia – ha proseguito – a Milano in particolare abbiamo aperto il nostro primo ufficio nel 2004 con una decina di dipendenti e oggi con la partecipazione dal trial 5G contribuiamo al percorso verso una smart city all’avanguardia, ben oltre i confini nazionali”. Il sindaco Sala nel suo intervento ha ringraziato Huawei “per essere partner nello sviluppo della città”. “La telefonia mobile e gli Sms sono nati in Italia – ha detto il sindaco – il nostro Paese e Milano in particolare sono per natura disponibili ad essere ‘area test’: grazie per questa vostra disponibilità che sarà senz’altro ricambiata”. Sala ha anche ricordato che in Italia “in questo momento la tecnologia 5G sta nascendo soprattutto a Milano e l’80% della città è coperta” e si è poi più in generale soffermato sul ruolo che l’Europa potrà giocare negli assetti economici, politici e sociali mondiali, anche grazie all’innovazione. “Si sta assistendo nel mondo a una competizione tra Usa e Cina – ha detto – l’Europa deve far parte di questa competizione, ma per farlo deve stare assieme”.

(MiaNews)