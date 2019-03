Una ragazza di origini senegalesi, ma cresciuta nel bresciano, a Calcinato, è stata uccisa a Manchester, sabato scorso. Lala Kamara, 26 anni, era in Inghilterra da tre anni per lavorare come infermiera. E’ stata trovata uccisa nell’ appartamento in cio viveva. La polizia avrebbe già fermato due giovani sospettati del delitto. Lo riporta oggi il Giornale di Brescia. Il padre della 26enne è già partito per l’ Inghilterra.