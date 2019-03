Evade dai domiciliari, picchia la ex e il nuovo compagno di lei: 34 enne arrestato

Avrebbe dovuto far ritorno a casa entro le 18 perché sottoposto agli arresti domiciliari da cui poteva allontanarsi solo per motivi di lavoro. Ma, ieri, quell’ora era in via san Romanello, zona Quinto Romano, nella palestra dove l’ex compagna porta di solito la figlia avuta durante la loro relazione. Lì, l’uomo, italiano di 34 anni, ha prima discusso con la ex, incinta, e poi l’ha aggredita riservando lo stesso trattamento anche al nuovo compagno che ha cercato di mettersi in mezzo. La donna non ha voluto sporgere denuncia, ma l’aggressore è stato comunque arrestato dalla Polizia per evasione dai domiciliari. (MiaNews)