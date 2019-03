Salvini: “Olimpiadi rendono senza analisi costi-benefici”

“Noi teniamo tantissimo che l’Italia conquisti le Olimpiadi invernali 2026, ci sarebbe un ritorno economico vero, senza analisi costi- benefici, di almeno 1 mld euro. Qualcuno fino alla settimana scorsa riteneva che non dovessero esserci fondi pubblici a sostegno di iniziative sportive private, ma nel momento in cui il Cdm su iniziativa del presidente del Consiglio ha stanziato alcune decine di milioni di euro per il torneo di tennis di Torino, e io adoro il tennis e adoro Torino, evidentemente è un precedente che consente allo stesso Cdm di stanziare tutti i fondi eventualmente necessari per garantire le Olimpiadi invernali in Italia nel 2026”: lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini incontrando la stampa nella sede della Lega di via Bellerio assieme a Giancarlo Giorgetti dopo il consiglio federale del partito. “Qualcosa vale per tutti o non vale per nessuno – ha aggiunto Salvini-. Quindi mi sembra che la strada sia tracciata”.