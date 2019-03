Etiopia, in consiglio comunale Del Corno ricorda Tusa

Il consiglio comunale ha osservato a inizio seduta un minuto di silenzio per commemorare le vittime del volo Ethiopian Airlines schiantatosi al suolo e uccidendo tutte le 157 persone a bordo, tra cui 8 italiani. L’assessore alla Cultura Filippo Del Corno è intervenuto in Aula ricordando la figura di Sebastiano Tusa, archeologo di fama internazionale e assessore regionale ai Beni Culturali della Regione Sicilia, deceduto nel disastro aereo, che ha collaborato con il Comune di Milano per la realizzazione della mostra su Antonello da Messina, attualmente allestita a Palazzo Reale.