Aereo caduto,il figlio delle vittime, “aiutare l’Africa era il loro sogno”

“Aiutare l’Africa era il loro sogno”. E’ uno dei tanti ricordi dei genitori da parte di uno dei figli di Carlo Spini e Gabriella Vigiani morti nell’incidente aereo di Addis Abeba. I due erano volontari della ong bergamasca Africa tremila.

“La ong Africa tremila – dice Mauro Cornioli, sindaco di Sansepolcro, dove la coppia viveva – era la loro vita e ogni volta che li incontravo occasionalmente in strada l’Africa era sempre il loro argomento principale, parlavano quasi solo di questo e lo facevano con una grande passione, un grande trasporto”. “Il loro impegno si era accentuato negli ultimi anni – dice ancora il sindaco – Tutti li conoscevano a Sansepolcro. Inoltre mi risulta che anche adesso si stavano impegnando in progetti umanitari, di tipo medico e sanitario, importanti, di un certo spessore”. La coppia era partita dall’Italia sabato per andare a verificare, insieme ad un terzo volontario, il commercialista bergamasco Matteo Ravasio, tesoriere della ong, come stavano andando avanti le attività di due progetti particolari, uno in Kenia e uno in Sudan.