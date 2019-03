Truffe agli anziani, quattro arresti a Paderno Dugnano

I Carabinieri di Paderno Dugnano e della Stazione di Brugherio hanno arrestato, su ordine del Gip del Tribunale di Monza, 4 italiani, una donna e 3 uomini, di età compresa tra i 27 ed i 59 anni, con numerosi precedenti per reati analoghi, ritenuti responsabili di almeno otto episodi di truffe ai danni di anziani avvenuti, dal mese di maggio 2018, nei Comuni di Brugherio, Paderno Dugnano e Monza. I quattro, seguendo un consolidato modus operandi, da soli o in coppia, seguivano e avvicinavano le anziane vittime in prossimità delle loro abitazioni e, fingendosi vicini di casa, conoscenti dei loro prossimi congiunti o tecnici dell’acqua, le sorprendevano e distraevano per poi impossessarsi dei loro beni.