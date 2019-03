Sala: Salvini promette forze dell’ordine poi non le manda

“È anche il momento che i cittadini milanesi capiascano che c’è un ministro dell’Interno, milanese, che ha promesso di mandare più forze dell’ordine e ancora non lo ha fatto”: lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala parlando del tema sicurezza durante un incontro con i cittadini a Dergano, secondo appuntamento della serie di ‘colazioni con il sindaco’ nei quartieri in programma ogni due settimane il sabato mattina. Sala confrontandosi con i residenti sui problemi della zona come la sicurezza di alcune vie, ad esempio Imbonati, ha ribadito che i vigili urbani da soli “non possono fare la sicurezza”. “Non per deresponsablizzare – ha precisato – ma qualcuno si rivolga anche al ministro Salvini e alla Lega perché il tema sicurezza è loro in questo momento. Salvini aveva detto che a Rogoredo sarebbero arrivati più uomini ma non sono arrivati”. Da qui dunque la sollecitazione ai milanesi “che capiascano che c’è un ministro dell’Interno, milanese, che ha le leve ,che conosce le cose, che ha promesso di mandare più uomini e ancora non lo ha fatto”. (MiaNews)