Dipendente donna dell’Atm aggredita durante lo sciopero

Una dipendente dell’Atm è stata aggredita stamattina lungo la linea 2 della metropolitana milanese da un uomo, mentre stava abbassando una saracinesca per lo sciopero dei trasporti. Secondo la ricostruzione confermata dall’Azienda trasporti milanesi, l’uomo, un italiano di circa 50 anni, è arrivato dai binari ed ha trovato chiusa l’abituale uscita per raggiungere il parcheggio. Mentre la donna, di 36 anni, stava cercando di dargli spiegazioni e istruzioni su come raggiungere il parcheggio da un’altra uscita, l’uomo l’ha presa per il collo urlando ed è scappato. La dipendente Atm è stata soccorsa e portata in ospedale per un forte stato di choc ma non ha riportato ferite gravi.