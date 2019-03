8 marzo, Sala: “Spero in un presidente del Consiglio donna” [VIDEO]

“Credo che raggiungeremo punto di svolta quando raggiungeremo un presidente del Consiglio o un Presidente della Repubblica donna. Sembra quasi impossibile ma dovrebbe essere una normalità” e “c’è bisogno della sensibilità degli uomini perché possa avvenire”: lo ha affermato il sindaco Giuseppe Sala intervenendo a conclusione del convegno “In Genere Stereotipi”, organizzato a Palazzo Marino dalla Camera del Lavoro di Milano in occasione della Giornata Internazionale della Donna. “Di questo sono convinto – ha proseguito il sindaco – tanti mi sollecitano su cosa farò in politica non lo so, ma sarei l’uomini più fiero se aiutassi a scovare una donna che diventerà prossimo presidente Consiglio”. “Se dovessi togliermi una soddisfazione nel mio percorso, la cosa più bella sarebbe aiutare a far crescere donne in ruoli di rilievo della politica e certamente un punto di svolta sarebbe avere un presidente del Consiglio donna”. (MiaNews)

