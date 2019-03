(MIANEWS) Milano, 07 MAR – “Non è che si costruisce il progetto dell’area B per divertimento o per rompere le scatole ai cittadini ma perché oggettivamente c’è un problema da parecchio tempo. Per cui bisogna fare delle cose: noi non possiamo che ammettere con sincerità che la soluzione non è rapida, che ci vuole del tempo, pero siamo convinti di svoltare lavorando sul potenziamento del trasporto pubblico, sul potenziamenti del sistema di sharing e sui limiti. A maggior ragione difendo il progetto dell’area B.” Così il sindaco Giuseppe Sala, a margine della presentazione della Stramilano 2019 a Palazzo Marino, ha commentato il deferimento dell’Italia alla Corte di giustizia europea per l’emergenza inquinamento.