Reddito di cittadinanza, la Lombardia è la seconda Regione per richieste

La Lombardia è la seconda regione, dopo la Campania, per il numero di richieste di reddito di cittadianza arrivate ieri, primo giorno utile per presentare le domande. Delle 44.125 domande pervenute a Poste italiane,5.770 arrivano dalla Campania, 5.751 dalla Lombardia e 5328 dalla Sicilia. I dati sono stati comunicati dal Ministero del Lavoro, mentre “ancora non è quantificabile il numero delle domande pervenute ai circa 30.000 Centri di assistenza fiscale”. “La Lombardia è la seconda Regione per richieste del Reddito di Cittadinanza. Sbugiardata in modo chiaro la falsità che sia una misura solo per il Sud” sottolineano i Stelle. Ieri agli sportelli nn c’è stata la ressa L’affluenza è stata sostenuta ma nessbun assalto.