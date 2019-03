(MIANEWS) Milano, 07 MAR – Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, i responsabili di quattro rapine, tre ai danni di hotel e una ai danni di un automobilista fermo davanti a un distributore automatico di sigarette, avvenute questa notte, tra le 1.30 e le 3, tra Isola e Comasina (via Gioacchino Murat, via Carlo Farini e via Edoardo Porro, via Pellegrino Rossi), potrebbero essere gli stessi. Anche per via delle modalità di aggressione utilizzate: due uomini che si presentano con il volto coperto e, mentre uno minaccia e colpisce i dipendenti con una pistola, l’altro fruga nella cassa portando via il contante presente. In occasione della rapina, avvenuta in via Farini ai danni dell’automobilista, i due uomini sono fuggiti portandosi via anche la macchina. La Polizia indaga sulla vicenda, ma gli elementi per riconoscere l’identità dei rapinatori al momento sono pochi.