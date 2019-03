Donna in coma dopo anestesia, condizioni ancora molto critiche

Resta in gravi condizioni la donna di 39 anni ricoverata al San Gerardo di Monza, dopo essersi sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica. Il bollettino medico diffuso poco fa dall’ospedale riferisce che le sue condizioni restano estremamente critiche e non si sono registrati miglioramenti clicnici. I medici in giornata concluderanno gli accertamenti per definire l’entità del danno crerebrale che appare estremamente grave. Così comunica l’ospedale. La donna, residente a Desio, ha avuto un arresto cardiaco subito dopo l’anestesia praticatale dal chirurgo plastico che stava per operarla ai glutei, nel suo centro di Seregno (Monza). Lui, Maurizio Cananzi, titolare dell’omonimo studio di medicina estetica e chirurgia plastica, è indagato con l’accusa di lesioni colpose gravissime. Sul caso indagano i carabinieri di Seregno.