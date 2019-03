I ragazzi in zona Forlanini lo conoscevano bene, tanto da riferirsi a lui nei messaggi in chat con diversi soprannomi come “Yo, il terrore di Forlanini”, o “il Vendicatore”. L’uomo, un marocchino di 27 anni pregiudicato residente in zona con la famiglia, è stato arrestato ieri perché ritenuto responsabile di quattro differenti rapine, due commesse in concorso con un’altra persona non ancora identificata, ai danni di tre minorenni e un maggiorenne. Rapine avvenute tra agosto 2018 e febbraio 2019. Il rapinatore agiva in piazza Ovidio, all’inizio di via Mecenate, minacciando, anche con l’uso di un coltello, le vittime, che avvicinava in strada o sui mezzi pubblici, per portargli via cellulare e piccole somme di denaro.