Trenord, sciopero 8 marzo: gli orari

Venerdì 8 marzo è previsto uno sciopero generale nazionale indetto da diverse sigle sindacali con inizio alle ore 0.00 e conclusione alle ore 21. Lo ricorda Trenord. Per effetto dello sciopero i treni regionali, suburbani, a lunga percorrenza e i collegamenti aeroportuali con l’aeroporto di Malpensa (Malpensa Express e Malpensa-Bellinzona) potrebbero subire ritardi, limitazioni o cancellazioni. Nelle fasce orarie tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21 saranno garantite le corse indicate sul sito trenord.it e negli avvisi in stazione. Malpensa Express Per le corse Malpensa Express che non saranno effettuate a causa dello sciopero saranno previsti bus sostitutivi, senza fermate intermedie, esclusivamente tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto. L’agitazione sindacale potrà causare ripercussioni anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Informazioni sulla circolazione saranno comunicate nelle stazioni, tramite monitor e annunci sonori. Ulteriori informazioni sono disponibili su trenord.it e App Trenord.