“Raccontamina”, omaggio alla donna in caserma

Omaggio alla donna, in caserma. Si intitola “Raccontamina” la serata promossa da ANPS Milano- Associazione Nazionale Polizia di Stato di Milano, un evento in onore delle ‘quote rosa’ in divisa, con uno spettacolo dedicato ala Mina. L’appuntamento è l’8 marzo, alle 21, presso la Caserma di Polizia di via U. Cagni 21, a Milano. (Ingresso libero) . Perché Mina? “Perché grazie alla sua tenacia, la sua forza e il suo modo di esser donna – spiega il presidente Carmine Abagnale, ideatore dell’iniziativa – ha favorito il raggiungimento dei traguardi e dei diritti da parte delle donne che con la festa in Caserma intendiamo riaffermare e celebrare”. Lo spettacolo è realizzato da Manuela Piras, cantante, affascinata sin da piccola dalla ‘tigre di Cremona’ e dalle sue canzoni, e vede coinvolti nella realizzazione, oltre che Manuela Piras, anche il suo gruppo Teatrale “La Combriccola del Baffo”, insieme al regista della Compagnia, Gianpaolo Azzara, e una band di professionisti guidati da Gianni Imbrogno, direttore musicale.Luci soffuse, un jukebox e due ragazze in pieno stile Anni ‘60 che fanno partire la musica con una monetina… lo spettacolo comincia… si accendono le luci e la band inizia a suonare le note di “Tintarella di luna”… le ragazze prendono a ballare un vero e proprio rock and roll… ecco che entra “Mina” con un vestito a righe, i capelli corti, lisci e un trucco che solo lei poteva permettersi di indossare.

Le note scorrono e e con esse il sogno; l’emozione arriva al cuore di chi quegli anni li ha vissuti veramente, ma anche di chi la sera dell’8 Marzo vorrà trascorrerla in un avvolgente clima di emozioni da condividere con il o la partner.

E le sorprese non sono finite… ecco che entrano due attori che raccontano la vita e i successi della grande artista che ci ha regalato tanto. La banda ricomincia a suonare le note delle sue canzoni più belle, che s’intervallano con i racconti, i balletti e alcuni video salienti della sua carriera, ripescati dalla cineteca della RAI. Lo spettacolo finisce con la canzone “Brava” che solo Mina poteva cantare e interpretare così meritatamente.

Alla fine della serata verrà premiata la donna più elegante in sala.

Per fini organizzativi è obbligatoria la prenotazione tramite e mail all’indirizzo: prenotazionieventi@anpsmilano.it oppure con un WhatsApp o SMS al numero 375 630 2488