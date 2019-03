Una donna di 38 anni brianzola è in gravissime condizioni, ricoverata in rianimazione al San Gerardo di Monza, dopo essersi sottoposta ad un intervento chirurgico plastico in uno studio di Seregno. La trentottenne è arrivata in ospedale in arresto cardiaco, sopraggiunto dopo l’iniezione dell’anestesia: nello studio di Seregno, avrebbe dovuto sottoposti ad un intervento di chirurgia estetica ai glutei. La donna è in pericolo di vita. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri.