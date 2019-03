Goran Bregovic in concerto agli Arcimboldi di Milano

GORAN BREGOVIC sarà in concerto con la sua Orchestra per i Matrimoni e Funerali sabato 13 aprile al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

Con la radici nei Balcani, di cui è originario, e la mente nel XXI secolo, le composizioni di Goran Bregovic mescolano le sonorità di una fanfara tzigana, le polifonie tradizionali bulgare, una chitarra elettrica e percussioni tradizionali con delle accentuazioni rock…. dando vita ad una musica alla quale il corpo difficilmente sa resistere: si muove con naturalezza, spontaneamente .

Nato a Sarajevo da madre serba e padre croato, Bregovic crea i suoi primi gruppi rock a sedici anni. “Il rock aveva all’epoca un ruolo fondamentale nella nostra vita. Era l’unica possibilità per poter esprimere pubblicamente il nostro malcontento senza rischiare di finire in galera, o quasi”.Per far piacere ai suoi genitori, Goran si impegna a proseguire i suoi studi di filosofia e sociologia che lo avrebbero portato ad insegnare, se l’enorme successo del suo primo disco non avesse deciso altrimenti. Seguono quindici anni con il suo gruppo White Button e tredici album venduti in 6 milioni di copie.