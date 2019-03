“Spero a questo punto che, più che altre speculazioni, ci arrivino pezzi di carta. Adesso veramente attendiamo un progetto concreto.” L’ho detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine della presentazione a Palazzo Marino della seconda edizione della Milano Digital Week, in merito alle indiscrezioni apparse sula stampa sul futuro dello stadio di San Siro. “Ribadisco: preferirei che si lavorasse sullo stadio esistente, – ha proseguito Sala – però so benissimo dei timori delle due squadre e cioè di dover gestire uno o due campionati con i lavori in corso. In questo momento c’è solo da aspettare il progetto e solo da loro può arrivare, spero a questo punto che più che altre speculazioni ci arrivino pezzi di carta. Gli incontri tecnici con Inter e Milan sono stati fatti tutti e servivano anche a chiarire cosa obiettivamente si può costruire e quali sono i limiti. Adesso veramente attendiamo un progetto concreto.” Sulla possibilità che abbattere lo stadio esistente possa generare malumori o proteste da parte degli affezionati della storica struttura di San Siro, il sindaco ha dichiarato: “Non lo so, dipende da quale è il progetto perchè veramente ne stiamo vedendo di ogni al mondo. Pensiamo alla sola Madrid: l’Atletico edifica uno nuovo stadio straordinario e il Real progetta di mettere a posto il Bernabeu. Il problema è la qualità del prodotto finale che si offre: in questo momento, senza progetti in mano, è difficili dare un giudizio.