Presentata la 13^ Scarpadoro di Vigevano

Si alza ufficialmente il sipario sulla 13^ Scarpadoro che si correrà a Vigevano domenica 17 marzo, con partenza alle ore 9.30 dallo Stadio Comunale Dante Merlo e che vedrà atleti e appassionati di running suddivisi nelle tre diverse distanze: 21.097 metri competitiva e le non competitive di 5K (Scarpadoro in Rosa, Stracittadina e 4 Zampe) e la 10K, quest’ultima cronometrata con chip. A due settimane dall’evento gli iscritti in generale sono già oltre 1.300 e solo nella mezza maratona i pettorali assegnati sono più di 800.

La manifestazione, fiore all’occhiello della città di Vigevano, è stata presentata questa mattina in Municipio a Vigevano alla presenza dell’assessore alle Pari Oppurtunità Antonietta Moreschi. Oltre ad illustrare i dettagli della manifestazione, l’occasione è servita per ricordare che quest’anno l’Atletica Vigevano, società organizzatrice di Scarpadoro assieme al Comune di Vigevano, taglia l’importante traguardo dei 70 anni di storia (1949-2019) con una serie di eventi e festeggiamenti che dureranno tutto l’anno, mentre nel 2020 il brand “Scarpadoro” compirà 40 anni (1980-2020). Una grande festa per celebrare assieme questi due importanti anniversari è prevista per la notte di Capodanno, quando Atletica Vigevano organizzerà la prima “Scarpadoro di Capodanno”, una corsa-camminata per la città che culminerà con brindisi sotto la torre del Bramante.

Tornando alla 13^ Scarpadoro, ricca di emozioni sarà come sempre la Scarpadro Ability, la corsa-camminata riservata alle persone con disabilità ideata e voluta dall’atleta paralimpica, presentatrice televisiva e oggi parlamentare Giusy Versace. Ogni anno partecipano all’iniziativa moltissime persone che vengono accompagnati lungo il percorso di gara da “atleti-spingitori”, volontari e da colorati e simpatici “Super Eroi”, che renderanno ancora più divertente la corsa-camminata.

La partenza sarà per tutti alle ore 9.30 dallo Stadio Comunale Dante Merlo. Un unico e coloratissimo serpentone si riverserà, di corsa o camminando, nelle vie del centro storico cittadino. Tutti i partecipanti, infatti, percorreranno assieme i primi 5 km del tracciato che attraversa Piazza Ducale e il Castello Sforzesco, per poi fare ritorno allo stadio (le 5K) oppure proseguire in aperta campagna ed attraverso I verdi percorsi all’interno del Parco del Ticino (10K e Half Marathon)