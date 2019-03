Gdf Pavia, operazione carnevale sicuro. Sequestrati 750 prodotti [VIDEO]

La Guardia di Finanza di Pavia, in concomitanza con le festività del carnevale, ha organizzato un piano di interventi finalizzato alla lotta alla contraffazione, alla tutela del “made in Italy” e alla sicurezza dei prodotti, durante il quale sono stati sequestrati circa 750 prodotti destinati alla libera vendita, potenzialmente pericolosi per la salute dei cittadini.

I sequestri sono stati effettuati presso punti vendita, sparsi su tutto il territorio della provincia, gestiti da soggetti di nazionalità cinese.

Maschere di carnevale, costumi, occhiali e altri oggetti, oltre ad essere sprovvisti del marchio “CE” mancavano di tutta una serie di altre indicazioni in lingua italiana atte a garantirne la sicurezza per i bambini destinati ad usarli o a indossarli.

Oltre al sequestro del materiale, i titolari dei negozi controllati sono stati multati con una sanzione che può arrivare ad oltre 25.000 € e 2 di loro sono stati anche denunciati alla Procura della Repubblica di Pavia per aver posto in commercio prodotti aventi marchi e loghi contraffatti.

L’operazione delle fiamme gialle pavesi, si colloca in un ampio dispositivo di controllo economico del territorio svolto su tutta la provincia, nell’ambito del quale viene garantita un’attenzione particolare al delicato e permeabile campo della sicurezza dei prodotti. La contraffazione ed il commercio di articoli non genuini ed insicuri, infatti, oltre a mettere in pericolo la salute dei consumatori, costituiscono un forte ostacolo alla crescita economica,

danneggiano le imprese che operano quotidianamente nel rispetto delle norme, subendo ingiustamente una concorrenza sleale.