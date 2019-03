(MIANEWS). “Rispetto a Milano mi aspetto concretamente la valorizzazione di capacità politiche che qui ci sono: non mi riferisco a me stesso ma alla mia squadra, dove ci son politici di politici di primo livello.” Queste le parole del sindaco Giuseppe Sala, a margine della presentazione a Palazzo Marino del Premio Internazionale Antonio Mormone, sulla valorizzazione di Milano da parte del neo segretario del Pd Nicola Zingaretti. “Del contributo che può dare Milano al Pd ne avevo parlato durante la campagna elettorale per le Primarie, in queste ore no. – ha proseguito Sala – Il nostro contributo lo vogliamo dare ma certamente la vera domanda è: Il Pd avrà voglia e sarà capace di portare avanti il modello Milano che è basato su sviluppo e solidarietà? Do per scontato che la risposta sia si ma bisogna vederlo poi nei fatti. Oggi la gente chiede che la politica abbia una visione e la capacità di realizzazione: in questo Milano può insegnare.”