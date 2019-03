“What A Time To Be Alive” l’album d’esordio di Tom Walker

Ha appena vinto il prestigioso “British Breakthrough Act” ai Brit Awards 2019 ed è recentemente salito sul palco del Festival di Sanremo come ospite di Marco Mengoni cantando insieme a lui “HOLA (I Say)” . Tom Walker pubblica il suo album di debutto “What A Time To Be Alive”.

Walker è stato l’artista emergente inglese che ha avuto più successo nel mondo nel 2018 con il singolo “Leave A Light On” con oltre 200 milioni di stream e visualizzazioni a livello globale ed è pronto a bissare il successo con il nuovo “Just You And I”, in radio da venerdì 15 marzo.

Il cantautore tornerà in concerto in Italia domenica 17 marzo a Plan De Corones, a Marebbe (BZ) e poi il 23 giugno sarà al Rumors Festival a Verona, al Teatro Romano e il 24 giugno a Percuotere la Mente, alla Corte degli Agostiniani a Rimini.

Il titolo dell’album, “What A Time To Be Alive”, è tratto da una delle canzoni d’amore di Walker, “Blessings”, ed è indicativo dell’ottimismo di fondo che permea questa raccolta di 12 tracce scritte da Tom da solo, o in collaborazione, e cantate con il suo inconfondibile timbro vocale.

Ad anticipare il nuovo progetto, oltre a “Leave A Light On”, anche i brani “Angels”, “My Way”, “Just You and I” e “Not Giving In”, mentre tra le tracce inedite spicca sicuramente il duetto con Zara Larsson in “Now You’re Gone”.

La copertina dell’album, creata dall’innovativo artista Craig Alan, mostra uno straordinario ritratto di Tom formato da 2000 piccole immagini di persone che sono state importanti nella vita dell’artista in questi suoi 26 anni.

Tracklist “What A Time To Be Alive”:

1) Angels

2) Leave A Light On

3) Not Giving In

4) How Can You Sleep At Night

5) Now You’re Gone feat Zara Larson

6) My Way

7) Blessings

8) Cry Out

9) Dominoes

10) Fade Away

11) Just You And I

12) The Show