Credito, al via bando per le imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi

Al via la nuova edizione di “AgevolaCredito”, per ridurre il costo dell’accesso al credito bancario per le imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi. Gli interventi della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi sono per programmi di investimenti produttivi, in collaborazione con il Comune di Milano, ma anche per operazioni di patrimonializzazione aziendale, contributi per l’abbattimento del costo di garanzia. Per informazioni: https://www.milomb.camcom.it//bando-agevola-credito-2019.

Crescono le imprese nel credito. Sono 5.419 le imprese specializzate in servizi finanziari in Lombardia su oltre 15 mila attive in Italia, il 36% del totale nazionale e crescono dell’8% in un anno e del 45% in cinque (+7,5% e 38,8% in Italia) secondo i dati elaborati dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi sul registro imprese 2018, 2017 e 2013. Danno lavoro a 129 mila addetti su 332 mila a livello nazionale. Milano è prima con 3.844 imprese seguita da Roma con 1.412 e Torino con 896. In Lombardia, dopo Milano, vengono Brescia (427 imprese, +7,8% in un anno e +52% in cinque), Bergamo (339 imprese, +6,9% e +53,4%) e Monza Brianza (220 imprese, +13,4% e +36,6%).