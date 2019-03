“La posizione della Lega è sempre quella: per noi la Tav è un’opera importante che va fatta, poi se si riesce a risparmiare ben venga.” Lo ha detto Massimo Garavaglia, sottosegretario all’Economia, a margine del congresso regionale di Legacoop, in merito alla possibile proposta del Governo di realizzare una versione ridotta dell’Alta Velocità Torino Lione. “Da una vita si sa che si possono fare delle modifiche ed è quello che prevede anche il contratto di governo. – ha aggiunto Garavaglia – Se si possono fare delle modifiche migliorative e ridurre i costi perché no? Penso alla stazione di Susa,giusto per capirci.”