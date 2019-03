Museo Popoli e Culture: tutti gli eventi di Marzo e Aprile

Il Museo Popoli e Culture di Milano, nato nel 1910 grazie all’opera dei missionaridel P.I.M.E. (Pontificio Istituto Missioni Estere), è dedicato alla conoscenza delle Culture extra-europee e custodisce una composita collezione di beni che provengonoda Asia, Africa, Oceania e America Latina, arrivati in Italia a partire dalla metà del 1800 con i primi viaggi dei padri missionari. Il Museo accoglie ogni anno circa 3500 visitatori e grazie alla sua ampia e articolata offerta educativa rivolta a scuole, gruppi, famiglie e singoli, fornisce esperienze estrumenti utili alla crescita personale e alla conoscenza dei contenuti di cui il museosi fa portavoce. Il Museo è sempre visitabile da lunedì a sabato, dalle 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 18. Ingresso: € 5, ridotto: € 3 (12-18 anni, over 65 anni, studenti universitari). E’ libero per i bimbi fino ai 12 anni, persone con disabilità e accompagnatori, guide turistiche, giornalisti e accompagnatori di gruppi. Il museo, situato in via Mosè Bianchi 94 (metro Lotto) è accessibile a persone con disabilità motoria ed è dotato di un ampio parcheggio interno. Da marzo ad aprile 2019, il Museo Popoli e Culture propone nei fine settimana un appuntamento diverso per ogni età.

IL SABATO

Per bimbi 6–11 anni: laboratori

Tre sabati pomeriggio del museo dedicati ai percorsi e ai laboratori per le famigliecon bambini dai 6 agli 11 anni.

Ogni laboratorio:

– Inizia alle 16:30 e dura circa 1, 30 ;

– Costo: € 3 a partecipante (bambini e genitori che li accompagnano);

– Prevede un massimo di 25 partecipanti;

– Richiede la prenotazio ne tramite e-mail a museo@pimemilano.com oppure tel. 0243822379 (fino alle 16 del vene rdì precedente).

Dai 14 anni: Sanuk, gioco di squadra nella Mystery Room

Un’esperienza ludica rivolta a persone dai 14 anni in su.

Il museo si offre come contesto esclusivo per un gioco di squadra dove intuito, logica,complicità e competizione saranno fondamentali per risolvere il mistero di un oggettoscomparso. Le squadre dovranno risolvere indizi, indovinelli e rompicapo in un’ora ditempo e con solo tre possibilità di richiesta di aiuto al personale del museo.

Il gioco si svolge su due turni, dalle 15 alle 16 e dalle 17 alle 18 e prevede una squadra per turno composta da un minimo di 6 ad un massimo di 8 giocatori;

– Costo € 10 a partecipante;

– Occorre la prenotazione (fino alle 16 del venerdì precedente) tramite apposito form online visibile sulla pagina dedicata del sito del museo www.pimemilano.com/News- Museo/sanuk-mystery- room.html .

LA DOMENICA

Immersioni. Percorsi tematici

Percorsi di visita dedicati ad un pubblico adulto, alla scoperta delle collezioni del museo. Tre appuntamenti domenicali pensati per avvicinare i visitatori a usanze,storie e tradizioni legate a diverse culture del mondo attraverso approfondimentitematici specifici.

Ogni percorso:

– Inizia alle 11:00 e dura circa 1,30;

– Costo € 5 a partecipante;

– Preve de un numero minimo di 8 partecipanti, fino a un massimo di 25;