“Sono molto contento di portare il saluto della Regione in una giornata in cui si concretizza un modello virtuoso di unione tra enti, al fine di migliorare i servizi e garantire la sicurezza dei cittadini”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo De Corato nel corso dell’inaugurazione del Comando unico di Polizia locale di Cassina De Pecchi.

La struttura è nata grazie alla firma della convenzione tra i sindaci dei Comuni di Cassina de Pecchi, Pessano e Bussero, per razionalizzare e potenziare i singoli contingenti dei vigili urbani.

“Voglio ringraziare tutti gli agenti per il grande lavoro che svolgono quotidianamente – ha spiegato De Corato – in una società in cui il bisogno di sicurezza si esprime sempre con maggior forza a diversi livelli. Cosě come mi compiaccio per la lungimiranza degli amministratori di Cassina de’ Pecchi, Bussero e Pessano con Bornago, che hanno scelto di associare il servizio

di Polizia Locale, unendo anche la sede in un unico luogo per meglio coordinare le forza a disposizione”.