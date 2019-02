Questo “sguardo positivo su Milano ci costituisce come luogo di nuova speranza soprattutto per l’Europa”: lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala intervenendo all’inaugurazione della XXII Esposizione della Triennale dove era presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il sindaco ha sottolineato il “ruolo guida” che la città vuole assumere anche sulle questioni ambientali, tema anche dell’Esposizione e ha sottolineato la necessità di “armonizzare ricerca e sostenibilità”. “Il nuovo Parlamento europeo non potrà che puntare sulla leadership ambientale”, ha detto. “Su questa sfida la città è pronta e proiettata per il futuro – ha quindi concluso il sindaco – . Milano è qui ed è aperta al mondo”.