Tentano rapina ma i dipendenti fanno scattare l’allarme: due arrestati

Sono entrati nel negozio Acqua e Sapone in via Ludovico di Breme verso le 19 di ieri e, armati di una pistola, scopertasi essere poi a salve, hanno minacciato la cassiera facendosi consegnare l’incasso da 2 mila euro. I dipendenti del negozio, però, sono riusciti nel frattempo a far scattare l’allarme. E così, quando i rapinatori, due italiani di 32 e 33 anni a volto coperto, sono usciti per raggiungere il motociclo con cui darsi alla fuga, hanno trovato una volante della Polizia ad aspettarli. I due uomini sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso. (MiaNews)