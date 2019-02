Cristiano De André si esibirà in concerto lunedì 4 marzo all’Alcatraz di Milano. Questa tappa sarà l’unica in un club di tutto il tour “Storia di un impiegato”, pensata per avvicinare i più giovani alle canzoni di Faber (l’unica con i posti in piedi quindi).

Il concerto è diviso in due parti: nella prima Cristiano ha completamente riarrangiato tutto il disco “Storia di un impiegato”, nella seconda porta sul palco altri celebri brani del repertorio di Faber come “Fiume Sand Creek” e “Don Raffaè”, che hanno affrontato il tema della lotta per i diritti, e altre perle, come “Il pescatore”.

La regia dello spettacolo, curata da Roberta Lena, è piena di soprese, dai visual, alle luci. Video e foto accostano immagini del passato e del presente per sottolineare l’attualità del messaggio di Fabrizio. Per esempio tra le immagini scorrono i volti di Cristo, Freud, Nixon, Berlinguer, Pasolini, il “Bombarolo” è accompagnato dalla parodia del celebre manifesto I Want You, si vedono i video delle più cruente stragi in Italia (come Piazza Fontana).