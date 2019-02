Como-Lecco, i dolci di Carnevale agli AgriMercati di Campagna Amica

Il Carnevale è più buono con i dolci a km zero. E sono certamente speciali quelli che i produttori dell’AgriMercato di Campagna Amica offrono venerdì 1 marzo a Erba e Limbiate, a partire dalle 10.30 (resta invariato l’orario AgriMercati, dalle 8.30/12.30): due eventi in cui “andranno in scena” i prodotti tipici del periodo e, soprattutto, le sfiziosità della tradizione altolombarda che verranno offerti ai grandi e piccoli visitatori. “Non dimentichiamo che Carnevale prende le mosse dalla tradizione della campagna – spiega Francesca Biffi, presidente dell’Associazione interprovinciale AgriMercato – dove segnava il passaggio tra la stagione invernale e quella primaverile e l’inizio della semina nei campi, che doveva essere festeggiata senza risparmiarsi. Una volta in questo periodo si usava consumare tutti i prodotti della terra, non conservabili, in vista del digiuno quaresimale”. Secondo una recente indagine Coldiretti, un consumatore su tre (31%) prepara i dolci di carnevale rigorosamente in casa, mentre il 41% li acquista dal fornaio o dal pasticcere di fiducia, solo il 2% dichiara di acquistare prodotti commerciali già confezionati. I due Mercati di Campagna Amica saranno operativi 8.30 alle 12.30 (a Erba in via Carroccio; a Limbiate in piazza Cinque Giornate), pertanto i visitatori potranno testare personalmente la qualità dei prodotti e misurarsi con le ricette che i produttori sapranno consigliare per utilizzare al meglio i prodotti di stagione dell’area lariana. Prosegue, inoltre, l’iniziativa di Coldiretti Como Lecco per dire “Stop cibo anonimo”: è la raccolta di firme con la quale l’organizzazione chiede all’Europa di proteggere la salute dei cittadini e prevenire le frodi alimentali.