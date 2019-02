Con un video pubblicato su Facebook il sindaco Giuseppe Sala invita a partecipare alla manifestazione ‘People’ in programma sabato.

“Stiamo insieme sabato 2 marzo nel pomeriggio per una marcia il cui titolo è ‘People, prima le persone’. Il titolo dovrebbe già dire tutto ma io vi chiedo di venire ognuno per i suoi buoni motivi, io vi dico i miei”, esordisce il sindaco nel video. E poi spiega: “Voglio esserci perché voglio testimoniare la mia volontà di essere contro ogni forma di discriminazione: colore della pelle, razza, genere, orientamento sessuale, persino salute. Voglio stare con voi per un momento anche di allegria, pensate che faremo questa marcia anche con musica e non ci saranno i soliti discorsi politici alla fine. Voglio esserci non per dovere ma voglio che i miei concittadini mi guardino in faccia e vedano che io sono lì perché ci credo, perché lo sento. Infine voglio esserci e spero che anche voi ci siate perché la politica non la fanno solo i politici, la fate voi e quella di sabato sarà anche una poderosa testimonianza politica. Per tutti questi motivi, stiamo insieme sabato pomeriggio, camminiamo per la città in allegria e serenità dimostrando che un altro modo di vivere la socialità è possibile. A sabato”.

Il 2 marzo tutti in piazza per dire no a ogni forma di discriminazione! People – Prima le persone – Manifestazione Nazionale 2 marzo