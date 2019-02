Quando, alle 20 di ieri, hanno visto una Ferrari F430, con targa francese, parcheggiata in via Cusago, zona Baggio, gli agenti della Polizia hanno subito fatto una verifica. E così si è scoperto che la macchina era stata rubata la mattina stessa a Genova nel corso di una rapina ai danni di un cittadino francese. Autore della rapina un pluripregiudicato di etnia rom di 36 anni, residente in zona con moglie e 5 figli. L’uomo aveva preso contatto con la vittima su internet e si era offerto di acquistare la vettura per la somma di 100mila euro. Ma, giunto all’appuntamento, ha estratto una pistola e si è portato via la Ferrari. Il rapinatore è stato riconosciuto dalla vittima e denunciato per rapina aggravata.