People, oltre 30 mila adesioni, cambia il percorso del corteo di sabato

Sono oltre 30 mila le adesioni alla manifestazione antirazzista “‘People – prima le persone”, che si svolgerà a Milano il 2 marzo. Talmente tante che è cambiato il percorso della manifestazione. Confermata la partenza da corso Buenos Aires angolo via Palestro. L’arrivo non sarà però più in piazza Duca d’Aosta, davanti alla stazione Centrale di Milano, ma in piazza Duomo. Oltre 800 le associazioni che hanno dato aderito all’appello (3.500 di persone singole), a cui saranno certamente presenti fra gli altri il segretario Cgil Maurizio Landini, l’ex presidente della camera Laura Boldrini, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il segretario reggente del Pd Maurizio Martina.