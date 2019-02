“Sono scioccato e rattristato nell’apprendere della scomparsa di Mark Hollis – si legge in un post pubblicato sui social -. Musicalmente era un genio ed è stato un onore e un privilegio suonare insieme a lui. Non ci vedevamo da anni, ma come molti artisti della nostra generazione sono stato profondamente influenzato dalle sue idee d’avanguardia. Sapeva come creare profondità nel suono come nessun altro. Era uno dei migliori, se non il migliore”.