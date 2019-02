(MIANEWS) Milano, 25 FEB – Quando alle 5 di questa mattina i militari dei Carabinieri sono intervenuti a Besana Brianza, i due uomini, due rumeni pregiudicati di 38 e 32 anni, stavano installando un dispositivo per la clonazione di bancomat e carte di credito e acquisizione dei codici pin degli utenti presso il bancomat Intesa Sanpaolo di via Viarana. All’interno dell’Audi A4, con targa irlandese, in possesso dei due uomini i Carabinieri hanno rinvenuto due telefoni cellulari, un computer portatile con tastiera wireless, connettori bluetooth, un paio di occhiali dotati di telecamera e carta da parati: tutti strumenti necessari per camuffare il dispositivo di ripresa video sopra lo sportello bancomat. I due uomini, arrestati per tentato accesso abusivo aggravato al sistema informatico con violenza e danneggiamento sulle cose, installazione di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni informatiche e tentato furto aggravato, sono stati trasferiti alla casa circondariale di Monza.