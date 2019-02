Muore a 17 anni in motoslitta, grave il padre

Un ragazzo di 17 anni di Samolaco (Sondrio) è morto durante un’escursione con la motoslitta, in Svizzera, in Valmesolcina. E’ grave il padre, di 45 anni, che era con lui. La tragedia si è consumata ieri pomeriggio. Il giovane, Frederick Scaramella, insieme al padre Christian, stavano viaggiando con la motoslitta quando sono precipitati per diverse centinaia di metri in un burrone a oltre 2000 metri di quota in zona Alpe de Barna. Isoccorsi purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare la morte del ragazzo mentre il padre è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Bellinzona.