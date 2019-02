Un incendio è divampato in un edificio di via Turati, nei pressi di largo Donegani, in pieno centro a Milano. Le fiamme si sono sprigionate all’ultimo piano e una densa colonna di fumo si è alzata in cielo. Lo stabile è stato evacuato. Decine le persone che si sono riversate in strada. Sll’interno dell’edificio, al momento dell’incendio, c’erano circa un centinaio di persone. I vigili del fuoco stanno intervenendo.La via rimane chiusa. Non ci sono stati feriti.